Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1050 мм
- Длина2350 мм
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Кресло Балун X
Диван Кубус
Диван Гарда
Диван Portland трехместный
Диван Raf двухместный
Диван Raf трехместный
Диван Riga Lux
Диван Rotterdam двухместный