Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина980 мм
- Длина2060 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Диван Кубус
Диван Гарда
Стол раскладной Avdal
Диван Seattle I
Диван Seattle II
Диван Toronto двухместный
Диван Toronto трехместный
Диван Vittorio двухместный
Диван Vittorio трехместный