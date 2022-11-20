Характеристики товара
Описание
Стильный и комфортный диван средней жесткости. Диван оснащён механизмом трансформации "Тик-так" и бельевым ящиком. Данная модель выполнена в современном минималистичном дизайне и отлично впишется в интерьер вашей комнаты
Ширина 240
Глубина 106
Высота 97
Ящик для белья Да
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек Холофайбер
Съемный чехол Да
Подъемный механизм Нет
Жесткость Средний
Размер спального места 150*200
Механизм Тик-так
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина2400 мм
- Глубина1060 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1500 мм
- Материал каркасамассив дерева