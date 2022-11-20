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Диван-кровать Хамар П-образный

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и комфортный диван средней жесткости. Диван оснащён механизмом трансформации "Тик-так" и бельевым ящиком. Данная модель выполнена в современном минималистичном дизайне и отлично впишется в интерьер вашей комнаты

Ширина 346
Глубина 236
Высота 97
Ящик для белья Да
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек Холофайбер
Съемный чехол Да
Подъемный механизм Нет
Жесткость Средний
Размер спального места 302*150

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина3460 мм
  • Глубина2360 мм
  • Длина спального места3020 мм
  • Ширина спального места1500 мм
  • Материал каркасамассив дерева

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