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Диван-кровать Khina серый 105 cm - фото 1Диван-кровать Khina серый 105 cm - фото 2Диван-кровать Khina серый 105 cm - фото 3

Диван-кровать Khina серый 105 cm

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина880 мм
  • Длина1040 мм
  • Вес28.2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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