Диван-кровать Корсо 2, прямой, молочный

12 оценок

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Диван-кровать Корсо 2, прямой, молочный

4.7
74 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван «Корсо» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Удобные широкие подлокотники и мягкие подушки создадут идеальные условия для вашего отдыха. Диван «Корсо» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера.

Механизм «Еврокнижка» :

  • Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 240х167
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Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота800 мм
  • Ширина2840 мм
  • Глубина1210 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Цветбелый

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