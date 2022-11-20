Диван-кровать Корсо, прямой, серо-розовый

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать Корсо, прямой, серо-розовый

4.5
50 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать Брайтон, прямой, розовый
Диван-кровать Брайтон, прямой, розовый
Следующий Диван-кровать Корсо 2, прямой, молочный
Диван-кровать Корсо 2, прямой, молочный

Характеристики товара

Описание

Диван «Корсо» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Удобные широкие подлокотники и мягкие подушки создадут идеальные условия для вашего отдыха. Диван «Корсо» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера.

  • Механизм «Еврокнижка» :
  • Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 200х167
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота800 мм
  • Ширина2420 мм
  • Глубина1210 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Цветрозовый

С этим товаром покупают

Стул Венеция, без подушкиНастоящее фото товара Стул Венеция, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
6

Стул Венеция, без подушки

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5904
2 690 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Самба желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2505
3 390 ₽
6

Стул Самба желтый

Настоящее фото товара Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x2000, произведённого компанией ChiedoCover
48 490
Оптовая цена
11

Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x2000

Настоящее фото товара Женский халат Mariposa, S/M, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
5

Женский халат Mariposa, S/M

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синийНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синий, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
6

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синий

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серыйНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
7

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серый

Другие товары из раздела

Диван-кровать Корсо 3, угловой, розовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Корсо 3, угловой, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
54 990
Оптовая цена
7

Диван-кровать Корсо 3, угловой, розовый

Диван Milano 3х местныйНастоящее фото товара Диван Milano 3х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от156 090
Оптовая цена
12

Диван Milano 3х местный

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)