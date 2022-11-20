Диван «Корсо» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Удобные широкие подлокотники и мягкие подушки создадут идеальные условия для вашего отдыха. Диван «Корсо» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера.
Стул Венеция, без подушки
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Самба желтый
Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x2000
Женский халат Mariposa, S/M
Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синий
Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серый