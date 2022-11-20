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Диван-кровать Lyanna 90см голубая - фото 1Диван-кровать Lyanna 90см голубая - фото 2Диван-кровать Lyanna 90см голубая - фото 3Диван-кровать Lyanna 90см голубая - фото 4Диван-кровать Lyanna 90см голубая - фото 5

Диван-кровать Lyanna 90см голубая

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Диван-кровать Lyanna 90см бежевый
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина920/1950 мм
  • Длина900 мм
  • Вес30.4 кг
  • Материал каркасасталь, дерево
  • Материал сиденьяфлок
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияЕвропа

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