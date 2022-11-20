Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина920/1950 мм
- Длина900 мм
- Вес30.4 кг
- Материал каркасасталь, дерево
- Материал сиденьяфлок
- Цветголубой
- Страна изготовленияЕвропа
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