Характеристики товара
Описание
эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 204х105 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Выкатной механизм позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 140х190 см. Наполнители пенопьолиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной
Ширина 204
Глубина 105
Высота 80
Ящик для белья Нет
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек Холофайбер
Съемный чехол Да
Жесткость Средний
Размер спального места 140*190
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина2040 мм
- Глубина1050 мм
- Длина спального места1900 мм
- Ширина спального места1400 мм
- Материал каркасамассив дерева