Товар в корзине. Перейти
Диван-кровать Люфтен (160-D) - фото 1Диван-кровать Люфтен (160-D) - фото 2Диван-кровать Люфтен (160-D) - фото 3Диван-кровать Люфтен (160-D) - фото 4

Диван-кровать Люфтен (160-D)

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Копенгаген открытый угол
Диван Копенгаген открытый угол
Следующий Диван-кровать Эльд П-образный
Диван Копенгаген открытый угол

Характеристики товара

Описание

Диван-кровать Люфтен (160-D) - эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 208х105 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Выкатной механизм позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина2080 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
8

Диван Торонто

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
13

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Диван Ромео

Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
14

Диван Колибри

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
11

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
6

Диван Visit

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
13

Диван Джаз

Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Диван Visit Lux

Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
15

Диван Тик-так

Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
11

Диван Антей

С этим товаром покупают
Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
7

Стол Лидер 4

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Чехол 69 PremiumНастоящее фото товара Чехол 69 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
11

Чехол 69 Premium

Чехол 70 PremiumНастоящее фото товара Чехол 70 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
15

Чехол 70 Premium

Стул Кьявари Аметистовый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽
7

Стул Кьявари Аметистовый, деревянный

Чехол 85 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 85 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от990
8

Чехол 85 Premium с карманом для подушки

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден