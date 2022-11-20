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Диван-кровать Люфтен (160-E) - фото 1Диван-кровать Люфтен (160-E) - фото 2Диван-кровать Люфтен (160-E) - фото 3

Диван-кровать Люфтен (160-E)

11 оценок
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Диван-кровать Люфтен (160-С)

Характеристики товара

Описание

эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 204х105 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Выкатной механизм позволит быстро и без затруднений подготовить просторное спальное место с удобным подголовником. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной

Ширина 204
Глубина 105
Высота 80
Ящик для белья Нет
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек Холофайбер
Съемный чехол Да
Механизм Выкатной

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина2040 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материал каркасамассив дерева

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