Характеристики товара
Описание
эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 204х105 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Выкатной механизм позволит быстро и без затруднений подготовить просторное спальное место с удобным подголовником. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной
Ширина 204
Глубина 105
Высота 80
Ящик для белья Нет
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек Холофайбер
Съемный чехол Да
Механизм Выкатной
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина2040 мм
- Глубина1050 мм
- Материал каркасамассив дерева