Характеристики товара
Описание
эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 184х105 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Выкатной механизм позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 160х190 см. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной
Ширина 184
Глубина 105
Высота 80
Ящик для белья Нет
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек Холофайбер
Съемный чехол Да
Жесткость Средний
Размер спального места 160*190
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1840 мм
- Глубина1020 мм
- Длина спального места1900 мм
- Ширина спального места1600 мм
- Материал каркасамассив дерева