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Диван-кровать Люфтен (180-С) - фото 1Диван-кровать Люфтен (180-С) - фото 2Диван-кровать Люфтен (180-С) - фото 3Диван-кровать Люфтен (180-С) - фото 4

Диван-кровать Люфтен (180-С)

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Диван-кровать Люфтен (180-В)

Характеристики товара

Описание

эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 224х105 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Выкатной механизм позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 180х190 см. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной

Ширина 244
Глубина 105
Высота 80
Ящик для белья Нет
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек Холофайбер
Съемный чехол Да
Жесткость Средний
Размер спального места 180*190

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина2440 мм
  • Глубина1050 мм
  • Длина спального места1900 мм
  • Ширина спального места1800 мм
  • Материал каркасамассив дерева

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