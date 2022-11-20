Фотография Диван-кровать МАРТА-3 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван-кровать МАРТА-3

4.9
Оптовая цена
14 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван-кровать МАРТА-3
Диван-кровать МАРТА-3
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Диван-кровать МАРТА-3

4.9
14290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина880 мм
  • Цветзеленый

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