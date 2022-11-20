Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Диван классический
Диван Florence, каркас черный, обивка велюр Bella 04 Бордовый
Кресло Barcelona chair черный
Диван Томас, пасмурно серый
Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневый
Диван-кровать Валенсия 1, розовый
Диван-кровать Римини, коричневый
Диван-книжка Голливуд, капучино
Диван-кровать Римини, молочный
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)