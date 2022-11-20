Диван-кровать МЕДИСОН, серый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать МЕДИСОН, серый

4.3
40 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол
Следующий Диван прямой Савит, синий
Диван прямой Савит, синий

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2440 мм
  • Ширина1220 мм
  • Высота670 мм
  • Цветсерый
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Механизмеврокнижка

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван Florence, каркас черный, обивка велюр Bella 04 БордовыйНастоящее фото товара Диван Florence, каркас черный, обивка велюр Bella 04 Бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена
16

Диван Florence, каркас черный, обивка велюр Bella 04 Бордовый

Настоящее фото товара Кресло Barcelona chair черный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 990
Оптовая цена
10

Кресло Barcelona chair черный

В наличии 19 шт.
Диван Томас, пасмурно серыйНастоящее фото товара Диван Томас, пасмурно серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
45Хит

Диван Томас, пасмурно серый

Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневыйНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490
Оптовая цена
15

Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневый

Диван-кровать Валенсия 1, розовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
12

Диван-кровать Валенсия 1, розовый

Другие товары из раздела

Диван-кровать Римини, коричневыйНастоящее фото товара Диван-кровать Римини, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена
9

Диван-кровать Римини, коричневый

Диван-книжка Голливуд, капучиноНастоящее фото товара Диван-книжка Голливуд, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена
8

Диван-книжка Голливуд, капучино

Диван-кровать Римини, молочныйНастоящее фото товара Диван-кровать Римини, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена
6

Диван-кровать Римини, молочный

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)