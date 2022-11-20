Фотография Диван-кровать Neiela от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Еще 1
Новинка

Диван-кровать Neiela

5
Оптовая цена
58 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Диван-кровать Neiela
Диван-кровать Neiela
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Диван-кровать Neiela

5
58590 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Диван Vinny
Диван Vinny
Следующий Диван Regor
Диван Regor

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина1840 мм
  • Глубина810 мм
  • Вес32 кг
  • Цветсерый, желтый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
1 640 ₽
Оптовая цена
5
Чехол для стола 08
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover-22%
2 650 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул-кресло Самба, белый
Настоящее фото товара Скатерть Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Profyline
Настоящее фото товара Стол Орион 2-1400, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Орион 2-1400
Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло Театро, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Театро
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Конференц кресло Форум-CH
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Конференц кресло Форум-BL
Настоящее фото товара Конференц кресло Честер-CH, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Конференц кресло Честер-CH
Настоящее фото товара Конференц кресло Steelcase, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Конференц кресло Steelcase
Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
10 550 ₽
Оптовая цена
4.9
Секция Театральная из 2х стульев
Настоящее фото товара Стул Eames пэчворк черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames пэчворк черно-белый
Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое
Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Eames DSW пэчворк
Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 90см, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Eames DSW, круглый, D 90см