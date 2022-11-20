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Диван-кровать Nelki

13 оценок
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Диван-кровать Nirit 182 cm
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Диван-кровать Nirit 182 cm

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина910 мм
  • Длина1900 мм
  • Вес32 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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