Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина910 мм
- Длина1900 мм
- Вес32 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Страна изготовленияЕвропа
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