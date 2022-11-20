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Диван-кровать Nelki и шезлонг

13 оценок
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Диван-кровать Nury 202 cm

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина1500 мм
  • Длина2660 мм
  • Вес54 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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