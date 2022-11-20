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Диван-кровать Nury 202 cm

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина820 мм
  • Длина2050 мм
  • Вес48.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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