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Диван кровать Пабло - фото 1Диван кровать Пабло - фото 2

Диван кровать Пабло

8 оценок
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Кушетка Chester (Честер)

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1050 мм
  • Длина2240 мм

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