Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1050 мм
- Длина2240 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стул-кресло Алекс-М
Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL
Диван Честер черный
Диван Абри, синий
Диван Абри, розовый
Диван Берне, светло-серый
Диван Берне, темно-серый
Диван Берне, зеленый