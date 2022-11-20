Диван-кровать Портленд 2, левый, изумрдуный

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван-кровать Портленд 4, угловой левый, молочный
Диван-кровать Портленд 4, угловой левый, молочный
Следующий Диван-кровать Слим, левый угол, темно-бежевый
Диван-кровать Портленд 4, угловой левый, молочный

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина2640 мм
  • Ширина1760 мм
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Цветзеленый
  • Механизмеврокнижка

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от155 990
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Диван МельбурнНастоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Диван Мельбурн

Настоящее фото товара Диван 47, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
Оптовая цена
9

Диван 47

Диван угловой МонархНастоящее фото товара Диван угловой Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
144 990
Оптовая цена
9

Диван угловой Монарх

Диван Барон, красныйНастоящее фото товара Диван Барон, красный, произведённого компанией ChiedoCover
33 890
Оптовая цена
7

Диван Барон, красный

Диван раскладной ВаленсияНастоящее фото товара Диван раскладной Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
36 190
Оптовая цена
12

Диван раскладной Валенсия

Диван-кровать Валенсия-1 угловой бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия-1 угловой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
42 490
Оптовая цена
6

Диван-кровать Валенсия-1 угловой бежевый

Другие товары из раздела

Диван-кровать Слим, правый угол, темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Слим, правый угол, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
9

Диван-кровать Слим, правый угол, темно-бежевый

Диван-кровать Слим, левый угол, светло-розовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Слим, левый угол, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать Слим, левый угол, светло-розовый

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)