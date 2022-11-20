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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый - фото 1Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый - фото 2Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый - фото 3Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый - фото 4Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый - фото 5Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый - фото 6Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый - фото 7

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый

Артикул: CH-019-186
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской.

МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка".
Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.
В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.

ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас в сочетании с независимым пружинным блоком обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет средний уровень жесткости.

КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
Под сиденьем предусмотрен вместительный бельевой ящик, в который можно легко убрать несколько одеял и подушек.

ОБИВКА
Обивка дивана - мягкий бархатистый премиальный микровелюр. Это красивая, тактильно приятная и очень практичная ткань. Она не впитывает жидкости, а загрязнения с нее удаляются легко и быстро.

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Основные характеристики

  • Длина2640 мм
  • Ширина1760 мм
  • Высота800 мм
  • Высота посадочного места 400 мм
  • Вес150 кг
  • Максимальная нагрузка220 кг
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Механизмеврокнижка
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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