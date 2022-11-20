Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол

4.3
58 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, правый угол
Следующий Диван-кровать МЕДИСОН, серый
Диван-кровать МЕДИСОН, серый

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2640 мм
  • Ширина1760 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Механизмеврокнижка

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Викибаунс, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
11

Диван Викибаунс

Стол Дорадо Plus 1000/1300Настоящее фото товара Стол Дорадо Plus 1000/1300, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена
7

Стол Дорадо Plus 1000/1300

Настоящее фото товара Банкетка Артемида, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
9

Банкетка Артемида

Диван модульный FlatНастоящее фото товара Диван модульный Flat, произведённого компанией ChiedoCover
от81 190
Оптовая цена
12

Диван модульный Flat

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синийНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синий, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
6

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синий

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серыйНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
7

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серый

Другие товары из раздела

Диван прямой Савит, синийНастоящее фото товара Диван прямой Савит, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
12

Диван прямой Савит, синий

Диван-кровать Римини, коричневыйНастоящее фото товара Диван-кровать Римини, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена
9

Диван-кровать Римини, коричневый

Диван-книжка Голливуд, капучиноНастоящее фото товара Диван-книжка Голливуд, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена
8

Диван-книжка Голливуд, капучино

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)