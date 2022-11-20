Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
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Диван-книжка Голливуд, капучино
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
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