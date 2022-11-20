Товар в корзине. Перейти
Диван-кровать Портленд 2, угловой, изумрдуный - фото 1Диван-кровать Портленд 2, угловой, изумрдуный - фото 2Диван-кровать Портленд 2, угловой, изумрдуный - фото 3Диван-кровать Портленд 2, угловой, изумрдуный - фото 4Диван-кровать Портленд 2, угловой, изумрдуный - фото 5Диван-кровать Портленд 2, угловой, изумрдуный - фото 6

Диван-кровать Портленд 2, угловой, изумрдуный

Артикул: CH-020-220
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект журнальных столов Эрвин, Мейджик, стекло/ каркас графит
Комплект журнальных столов Эрвин, Мейджик, стекло/ каркас графит
Следующий Кофейный столик Финика M Дуб винтаж медовый
Комплект журнальных столов Эрвин, Мейджик, стекло/ каркас графит

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской.
МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка".
Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.
В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас в сочетании с независимым пружинным блоком обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет средний уровень жесткости.
КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
Под сиденьем предусмотрен вместительный бельевой ящик, в который можно легко убрать несколько одеял и подушек.
ОБИВКА
Обивка дивана - мягкий бархатистый премиальный микровелюр. Это красивая, тактильно приятная и очень практичная ткань. Она не впитывает жидкости, а загрязнения с нее удаляются легко и быстро.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2640 мм
  • Ширина1760 мм
  • Высота800 мм
  • Высота посадочного места 400 мм
  • Вес150 кг
  • Максимальная нагрузка220 кг
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Механизмеврокнижка
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Диван Абри, зеленыйНастоящее фото товара Диван Абри, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена
8

Диван Абри, зеленый

Настоящее фото товара Диван Абри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена
2

Диван Абри, серый

Настоящее фото товара Диван Абри, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена
5

Диван Абри, голубой

Настоящее фото товара Диван Абри, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена
11

Диван Абри, синий

Настоящее фото товара Диван Абри, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена
16

Диван Абри, розовый

Настоящее фото товара Диван кровать Баден, произведённого компанией ChiedoCover
65 090
Оптовая цена
5

Диван кровать Баден

Настоящее фото товара Диван кровать Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
50 590
Оптовая цена
4

Диван кровать Берлин

Настоящее фото товара Диван кровать Италия, произведённого компанией ChiedoCover
89 790
Оптовая цена
16

Диван кровать Италия

Диван кровать Италия №2Настоящее фото товара Диван кровать Италия №2, произведённого компанией ChiedoCover
66 190
Оптовая цена
11

Диван кровать Италия №2

Настоящее фото товара Диван кровать Каталония, произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена
13

Диван кровать Каталония

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
4

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Диван МельбурнНастоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
27

Диван Мельбурн

Настоящее фото товара Диван 47, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
Оптовая цена
11

Диван 47

Диван угловой МонархНастоящее фото товара Диван угловой Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
268 990
Оптовая цена
7

Диван угловой Монарх

Диван Барон, красныйНастоящее фото товара Диван Барон, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
4

Диван Барон, красный

Диван раскладной ВаленсияНастоящее фото товара Диван раскладной Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена
3

Диван раскладной Валенсия

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 19 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден