Диван-кровать Портленд 2, угловой правый, изумрудный

10 оценок

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Диван-кровать Портленд 2, угловой правый, изумрудный

4.9
58 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Диван «Портленд» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая цветовая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера.

Механизм «Еврокнижка» :

  • Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 200х167
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Основные характеристики

  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота800 мм
  • Ширина2640 мм
  • Глубина1280 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветзеленый

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