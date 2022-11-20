Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Диван «Портленд» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая цветовая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера.
Механизм «Еврокнижка» :
Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный
Декоративная подушка Нелла, черная
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1600
Халат детский из биохлопка Edgard
Диван Camber Sofa прямой серо-розовый
Диван Lucia двухместный темно-серый велюр
Диван Tobi трехместный прямой бежевый
Диван Kira прямой серый
Диван Fendy прямой светло-серый
Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-коричневый
Диван-кровать Брайтон, угловой, серый
Диван-кровать Брайтон, угловой, голубой
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)