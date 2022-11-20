Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Стол обеденный Орлеан большой
Модульный диван Фри №1
Диван Matrix
Диван Matrix, голубой
Диван Blanka, серый
Диван прямой голубой Costy
Диван Морендо, прямой бежевый
Банкетка Prime
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, розово-серый
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, бежевый
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, левый угол
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)