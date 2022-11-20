Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол

8 оценок

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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол

4.6
63 990 ₽
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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый угол
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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, левый угол

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»

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Основные характеристики

  • Длина2640 мм
  • Ширина1760 мм
  • Высота800 мм
  • Цветзеленый
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Механизмеврокнижка

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