Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Комплект кресел Кватро
Диван Манчестер
Стол OREGON
Диван угловой Лаунж, правый
Диван Napold, охра
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, правый угол
Диван прямой Савит, синий
Диван-кровать Римини, коричневый
Диван-книжка Голливуд, капучино
Диван-кровать Римини, молочный
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол
Диван-кровать МЕДИСОН, серый
Диван-кровать Римини, темно-зеленый
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)