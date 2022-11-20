Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, правый угол

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, правый угол

5
63 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол
Следующий Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, левый угол

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2640 мм
  • Ширина1760 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Механизмеврокнижка

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Карман энергосберегающий Bonwin BW900Настоящее фото товара Карман энергосберегающий Bonwin BW900, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
5

Карман энергосберегающий Bonwin BW900

Банкетка СИЕНА 4Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 4, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
12

Банкетка СИЕНА 4

Банкетка СИЕНА 3Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 3, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
9

Банкетка СИЕНА 3

Банкетка СИЕНА 2Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 2, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
8

Банкетка СИЕНА 2

Банкетка СИЕНА 1Настоящее фото товара Банкетка СИЕНА 1, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
5

Банкетка СИЕНА 1

Банкетка chesterfieldНастоящее фото товара Банкетка chesterfield, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
6

Банкетка chesterfield

Банкетка PrimeНастоящее фото товара Банкетка Prime, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
11

Банкетка Prime

Другие товары из раздела

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, правый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, правый угол, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена
13

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, правый угол

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый угол, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена
12

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый угол

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена
8

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, левый уголНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, левый угол, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена
13

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, левый угол

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)