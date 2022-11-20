Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Диван 3-местный барный
Кресло - глайдер Тревел
Диван Люксор
Диван лофт Форвард, фиолетовый
Диван DEMASSI
Диван Royal прямой, оливковый
Диван Royal прямой, трехместный
Диван Cluster, серый
Диван Molly 12, сиреневый
Диван Molly 13, серый, с техникой капитоне
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)