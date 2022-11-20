Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Диван 3-местный барный
Диван Келес
Стол Орфей овальный
Диван Белинда W трехместный
Модульный диван Фри №1
Диван-кровать Римини, темно-зеленый
Диван-кровать Валенсия 1, темно-серый
Диван-кровать Валенсия 1, темно-бежевый
Диван-кровать Ремини, фиолетовый