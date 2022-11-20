Товар в корзине. Перейти
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 1Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 2Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 3Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 4Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 5Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 6Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 7Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 8Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 9Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 10Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 11Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 12Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый - фото 13

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый

Артикул: CH-019-178
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, угловой, синий
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, угловой, синий
Следующий Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, угловой, синий

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской.

МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка".
Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.
В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.

ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас в сочетании с независимым пружинным блоком обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет средний уровень жесткости.

КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
Под сиденьем предусмотрен вместительный бельевой ящик, в который можно легко убрать несколько одеял и подушек.

ОБИВКА
Обивка дивана - мягкий бархатистый премиальный микровелюр. Это красивая, тактильно приятная и очень практичная ткань. Она не впитывает жидкости, а загрязнения с нее удаляются легко и быстро.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2640 мм
  • Ширина1760 мм
  • Высота800 мм
  • Высота посадочного места 400 мм
  • Вес152 кг
  • Максимальная нагрузка220 кг
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Механизмеврокнижка
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
С этим товаром покупают
Диван МанчестерНастоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
17

Диван Манчестер

Диванный модуль КельтНастоящее фото товара Диванный модуль Кельт, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена
6

Диванный модуль Кельт

Диван Флай, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван Флай, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
13

Диван Флай, фиолетовый

Диван Avec Plaisir, светло-серыйНастоящее фото товара Диван Avec Plaisir, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от160 590
Оптовая цена
17

Диван Avec Plaisir, светло-серый

Диван La Rosa трехместный прямой бордовыйНастоящее фото товара Диван La Rosa трехместный прямой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
12

Диван La Rosa трехместный прямой бордовый

Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый РНастоящее фото товара Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р, произведённого компанией ChiedoCover
от196 290
Оптовая цена
9

Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р

Другие товары из разделамебель для спальни
Шкаф Классика №1Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
16

Шкаф Классика №1

Диван ДжинаНастоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
13

Диван Джина

Тахта СолоНастоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
15

Тахта Соло

Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
6

Пуф Бочонок

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 24 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
16

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден