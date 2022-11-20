Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Диван Манчестер
Диван пластиковый с подушками Komodo 3 зеленый/ серый
Диванный модуль Кельт
Стол Eliot, белое стекло/ дерево
Диван Флай, фиолетовый
Диван Nara, серый
Диван Avec Plaisir, светло-серый
Диван La Rosa трехместный прямой бордовый
Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р
Диван Camber Sofa прямой серо-розовый
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, левый угол
Диван-кровать БРАЙТОН
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, правый угол
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)