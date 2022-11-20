Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Диван Бостон
Диван с подлокотниками
Диван Крестов
Диван DEMASSI
Диван Soft Life прямой, темно-серый
Диван Avec Plaisir, прямой черный
Диван Barcelona, трехместный белый
Диван Jack, аквамарин
Диван Nara, серо-коричневый
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, левый угол
Диван-кровать БРАЙТОН
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, левый угол
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)