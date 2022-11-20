Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Стол с принтом Пиво
Фен Valera Action SP 1600 Shaver Silver
Диван модульный с наклонной спинкой
Диван Крестов
Диван лофт Форвард, фиолетовый
Банкетка ПАЛЕРМО
Банкетка РИО
Банкетка PARKER
Банкетка DUART
Банкетка silva
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, левый угол
Диван-кровать БРАЙТОН
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)