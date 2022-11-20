Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Диван Викибаунс
Диван Эдвард
Стол пластиковый Octopus
Диванный модуль Баклер
Диван Napold, красно-коричневый
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол
Диван-кровать МЕДИСОН, серый
Диван прямой Савит, синий
Диван-кровать Римини, коричневый
Диван-книжка Голливуд, капучино
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)