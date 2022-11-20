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Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 1Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 2Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 3Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 4Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 5Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 6Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 7Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 8Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 9Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 10Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 11Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный - фото 12

Диван-кровать Портленд 4, угловой, изумрудный

Артикул: CH-020-211
16 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской.
МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка".
Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.
В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас в сочетании с независимым пружинным блоком обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет средний уровень жесткости.
КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
Под сиденьем предусмотрен вместительный бельевой ящик, в который можно легко убрать несколько одеял и подушек.
ОБИВКА
Обивка дивана - мягкий бархатистый премиальный микровелюр. Это красивая, тактильно приятная и очень практичная ткань. Она не впитывает жидкости, а загрязнения с нее удаляются легко и быстро.

Высота посадочного места (см): 40

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Основные характеристики

  • Длина2320 мм
  • Ширина1760 мм
  • Высота800 мм
  • Высота посадочного места 400 мм
  • Вес145 кг
  • Максимальная нагрузка220 кг
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Механизмеврокнижка
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

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