Диван-кровать Портленд 4, угловой левый, розово-серый

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Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд». Он изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид, исходя исключительно из ваших предпочтений. В основании матрас с независимым пружинным блоком и большой вместительный короб для белья. Модель была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами, чтобы украсить ваш интерьер.

Декоративные подушки в комплект не входят.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина2320 мм
  • Ширина1760 мм
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Цветрозовый
  • Механизмеврокнижка

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