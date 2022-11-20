Диван-кровать Портленд 4, угловой правый, молочный

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать Ида без покрытия
Кровать Ида без покрытия
Следующий Диван-кровать Портленд 4, угловой левый, светло-синий
Кровать Ида без покрытия

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд». Он изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид, исходя исключительно из ваших предпочтений. В основании матрас с независимым пружинным блоком и большой вместительный короб для белья. Модель была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами, чтобы украсить ваш интерьер.

Декоративные подушки в комплект не входят.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина2320 мм
  • Ширина1760 мм
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Цветбежевый
  • Механизмеврокнижка

С этим товаром покупают

Чехол 74 PremiumНастоящее фото товара Чехол 74 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от990
15

Чехол 74 Premium

Чехол 77 PremiumНастоящее фото товара Чехол 77 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
15

Чехол 77 Premium

Чехол 79 PremiumНастоящее фото товара Чехол 79 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
14

Чехол 79 Premium

Чехол 85 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 85 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от990
8

Чехол 85 Premium с карманом для подушки

Настоящее фото товара Чехол 107, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
11

Чехол 107

Чехол 100 PremiumНастоящее фото товара Чехол 100 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от970
11

Чехол 100 Premium

Чехол 84 Premium, серыйНастоящее фото товара Чехол 84 Premium, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
64Хит

Чехол 84 Premium, серый

Другие товары из раздела

Диван-кровать Портленд 4, угловой правый, серыйНастоящее фото товара Диван-кровать Портленд 4, угловой правый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
66 990
Оптовая цена
12

Диван-кровать Портленд 4, угловой правый, серый

Диван-кровать Портленд 4, угловой левый, серыйНастоящее фото товара Диван-кровать Портленд 4, угловой левый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
66 990
Оптовая цена
13

Диван-кровать Портленд 4, угловой левый, серый

Диван-кровать Портленд 4, угловой правый, изумрудныйНастоящее фото товара Диван-кровать Портленд 4, угловой правый, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
66 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать Портленд 4, угловой правый, изумрудный

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси