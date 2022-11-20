Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Диван Florence, каркас черный, обивка велюр Bella 04 Бордовый
Диван Бриджит, синий
Диван Крестов
Диван Matrix
Диван Tydor
Диван Molly
Диван будуарный Molly
Диван Chestarfield
Диван Сиэтл угловой
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, серый
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, правый угол
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)