Характеристики товара
Описание
Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина2320 мм
- Ширина1280 мм
- Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
- Цветзеленый
- Механизмеврокнижка