Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Диван лофт Фирст
Диван Уолси бежевый
Диван Бриджит, бежевый
Кресло Дэнали Слоновая кость
Диван Maurice
Диван Venecia
Диван Marsielle
Диван Orlando, лавандовый
Диван Rico
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синий
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, серый
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)