Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синий

6 оценок

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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синий

4.7
51 990 ₽
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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, бежевый
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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, серый

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»

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Основные характеристики

  • Длина2320 мм
  • Ширина1280 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсиний
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Механизмеврокнижка

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