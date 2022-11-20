Диван «Портленд» представляет собой модульный диван, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «Портленд»
Кресло B01
Диван Оскар с каретной стяжкой
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner черный
Диван Matrix
Диван Томас, пасмурно серый
Диван Chester классический
Диван Chester 6 классический, черный
Диван Luxury, лиловый
Диван Blanka, серый
Диван Molly, голубой
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, правый угол
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)