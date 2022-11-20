Диван-кровать Портленд-8 угловой розово-серый (левый угол)

5 оценок

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Диван-кровать Портленд-8 угловой розово-серый (левый угол)

4.4
110 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «ПОРТЛЕНД». Модульный диван изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид, исходя исключительно из ваших предпочтений. В основании матрас с независимым пружинным блоком и большой вместительный короб для белья. Модель была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами, чтобы украсить ваш интерьер.

Декоративные подушки в комплект не входят.

Механизм «Еврокнижка»

  • Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина3380 мм
  • Ширина1750 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Материал сиденьянезависимый пружинный блок, ППУ (пенополиуретан), синтепон
  • Материалвелюр
  • Механизмеврокнижка
  • Ширина спального места1670 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Короб для бельяесть

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