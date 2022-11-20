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Диван-кровать Продлёнка детский с 2-мя ящиками - фото 1Диван-кровать Продлёнка детский с 2-мя ящиками - фото 2Диван-кровать Продлёнка детский с 2-мя ящиками - фото 3

Диван-кровать Продлёнка детский с 2-мя ящиками

14 оценок
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Кровать Лего двухъярусная детская с 1-м ящиком, Левая
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Кровать Лего двухъярусная детская с 1-м ящиком, Левая

Характеристики товара

Описание

Варианты цветов: Белый, Чёрный.

  • Спальное место 1: 160x80 cм;
  • Комплектация: 2 ящика;
  • Материал: корпус-ЛДСП 16мм, фасад-крашеный МДФ 18мм.
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