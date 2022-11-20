Характеристики товара
Описание
Варианты цветов: Белый, Чёрный.
- Спальное место 1: 160x80 cм;
- Комплектация: 2 ящика;
- Материал: корпус-ЛДСП 16мм, фасад-крашеный МДФ 18мм.
Варианты цветов: Белый, Чёрный.
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