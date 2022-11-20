Прямой диван Барон обладает изысканным дизайном и большой функциональностью. Он подходит для отдыха у телевизора, встречи гостей и ежедневного сна. Благодаря надежному механизму трансформации "Аккордеон" и качественному внутреннему наполнителю в разложенном виде модель образует полноценное спальное место с ровной поверхностью. Раскладывается модель легко и быстро - диван выкатывается вперед.
Диван производится в нескольких цветовых вариантах, а также с различным материалом обивки (велюр, либо рогожка+экокожа), что позволяет подобрать изделие на любой вкус.
Бельевой короб в комплект не входит, но его можно приобрести отдельно
Механизм «Аккордеон» :
Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки
Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений
Благодаря такому способу раскладывания спальное место получается ровным и высоким
Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов
Материал обивки: Велюр
Механизм: Аккордеон
Короб для белья: Приобретается отдельно
Каркас: ДСП / Металлокаркас / Брусок хвойных пород дерева
Наполнитель: ППУ / Синтепон
Габариты (см): 170х101х90
Спальное место (см): 200х146
Высота посадочного места (см): 37
Съемный чехол: Да
Страна производства: Россия
Коллекция: Барон
Изделие: Диван прямой
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