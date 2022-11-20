Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 бежевый/коричневый (рогожка)

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 бежевый/коричневый (рогожка)

4.3
39 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 серый (рогожка)
Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 серый (рогожка)
Следующий Диван-кровать СЛИМ темно-бежевый
Диван-кровать СЛИМ темно-бежевый

Характеристики товара

Описание

Благодаря такому механизму он легко раскладывается - просто выкатывается вперед. Прорезиненные колесики бережно относятся к напольному покрытию. Диван компактный в собранном виде, а в разложенном имеет ровное бесшовное спальное место с цельным матрасом. Спать на нем удобно как на кровати! Обивка - несколько актуальных цветов (велюр, микровелюр, рогожка). Выбирайте ваш диван Флэтфорд в нашем каталоге.
Бельевой короб в комплект не входит, но его можно приобрести отдельно

Механизм «Аккордеон»
Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки
Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений
Благодаря такому способу раскладывания спальное место получается ровным и высоким
Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов

Габариты (см): 180х103х90
Спальное место (см): 200х146
Высота посадочного места (см): 37
Механизм: Аккордеон
Материал обивки: Микровелюр
Короб для белья: Приобретается отдельно
Материал наполнения: ППУ / Синтепон
Материал каркаса: ДСП / Металлокаркас / Брусок хвойных пород дерева / Ортопедические латы
Съемный чехол: Да
Страна производства: Россия
Изделие: Диван прямой
Коллекция: Флэтфорд

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалрогожка
  • Высота900 мм
  • Длина1800 мм
  • Глубина1030 мм
  • Механизмаккордеон
  • Материал каркасамассив хвойных пород, металл, ДСП
  • Высота до сиденья370 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1460 мм
  • Короб для бельяопционно

С этим товаром покупают

Стул Цесена с подушкойНастоящее фото товара Стул Цесена с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от40 290
Оптовая цена
15

Стул Цесена с подушкой

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Элегант

Стул GobiНастоящее фото товара Стул Gobi, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Стул Gobi

Плетенное кресло Бамако, латтеНастоящее фото товара Плетенное кресло Бамако, латте, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Плетенное кресло Бамако, латте

Кресло-адирондак Ланс, палисандрНастоящее фото товара Кресло-адирондак Ланс, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
12

Кресло-адирондак Ланс, палисандр

Стул BRANDY бежевыйНастоящее фото товара Стул BRANDY бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
7

Стул BRANDY бежевый

В наличии 113 шт.
Садовый стул Isabellini в черном цветеНастоящее фото товара Садовый стул Isabellini в черном цвете, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Садовый стул Isabellini в черном цвете

Другие товары из раздела

Диван-кровать СЛИМ темно-синийНастоящее фото товара Диван-кровать СЛИМ темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена
15

Диван-кровать СЛИМ темно-синий

Диван-кровать СЛИМ светло-розовыйНастоящее фото товара Диван-кровать СЛИМ светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать СЛИМ светло-розовый

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)