Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 коричневый/бежевый (рогожка)

15 оценок

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Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 коричневый/бежевый (рогожка)

4.3
39 990 ₽
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Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 фисташковый/желтый (микровелюр)
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Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 темно-коричневый/бежевый (велюр)

Характеристики товара

Описание

Благодаря такому механизму он легко раскладывается - просто выкатывается вперед. Прорезиненные колесики бережно относятся к напольному покрытию. Диван компактный в собранном виде, а в разложенном имеет ровное бесшовное спальное место с цельным матрасом. Спать на нем удобно как на кровати! Обивка - несколько актуальных цветов (велюр, микровелюр, рогожка). Выбирайте ваш диван Флэтфорд в нашем каталоге.
Бельевой короб в комплект не входит, но его можно приобрести отдельно

Механизм «Аккордеон»
Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки
Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений
Благодаря такому способу раскладывания спальное место получается ровным и высоким
Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов

Габариты (см): 180х103х90
Спальное место (см): 200х146
Высота посадочного места (см): 37
Механизм: Аккордеон
Материал обивки: Микровелюр
Короб для белья: Приобретается отдельно
Материал наполнения: ППУ / Синтепон
Материал каркаса: ДСП / Металлокаркас / Брусок хвойных пород дерева / Ортопедические латы
Съемный чехол: Да
Страна производства: Россия
Изделие: Диван прямой
Коллекция: Флэтфорд

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Основные характеристики

  • Материалрогожка
  • Высота900 мм
  • Длина1800 мм
  • Глубина1030 мм
  • Механизмаккордеон
  • Материал каркасамассив хвойных пород, металл, ДСП
  • Высота до сиденья370 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1460 мм
  • Короб для бельяопционно

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