Благодаря такому механизму он легко раскладывается - просто выкатывается вперед. Прорезиненные колесики бережно относятся к напольному покрытию. Диван компактный в собранном виде, а в разложенном имеет ровное бесшовное спальное место с цельным матрасом. Спать на нем удобно как на кровати! Обивка - несколько актуальных цветов (велюр, микровелюр, рогожка). Выбирайте ваш диван Флэтфорд в нашем каталоге.
Бельевой короб в комплект не входит, но его можно приобрести отдельно
Механизм «Аккордеон»
Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки
Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений
Благодаря такому способу раскладывания спальное место получается ровным и высоким
Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов
Габариты (см): 180х103х90
Спальное место (см): 200х146
Высота посадочного места (см): 37
Механизм: Аккордеон
Материал обивки: Микровелюр
Короб для белья: Приобретается отдельно
Материал наполнения: ППУ / Синтепон
Материал каркаса: ДСП / Металлокаркас / Брусок хвойных пород дерева / Ортопедические латы
Съемный чехол: Да
Страна производства: Россия
Изделие: Диван прямой
Коллекция: Флэтфорд
Стул Самба с пюпитром
Стул-кресло Paganel
Стул Malta, зеленый велюр
Кресло пластиковое складное Darsena, тортора
Кресло Фортуна, хром
Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый
Стул Абонданс