Диван-кровать прямой МИЛФОРД серый

15 оценок

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Диван-кровать прямой МИЛФОРД серый

4.4
42 990 ₽
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Диван-кровать прямой МИЛФОРД темно-бежевый

Характеристики товара

Описание

Классический прямой диван-кровать «Милфорд» со съемными подушками спинки и мягкими, округлыми подлокотниками. В качестве декора использован контрастный кант. Внутри дивана установлен практичный механизм трансформации «Еврокнижка». Он прост в использовании и позволяет в два движения превратить диван в полноценное, ровное спальное место для двух человек. Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать регулярные большие нагрузки. Благодаря своему лаконичному дизайну, прямой диван «Милфорд» подойдет к интерьерному решению в любой цветовой гамме

Механизм «Еврокнижка»
Диваны, оснащенные механизмом «Еврокнижка», отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Материал обивки: Велюр
Механизм: Еврокнижка
Размер (см): 257х105х92
Спальное место (см): 200х150
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / Дерево / ДСП / ЛДСП
Наполнитель: Независимый пружинный блок / ППУ / Синтепон
Высота посадочного места (см): 44
Страна производства: Россия
Коллекция: Милфорд
Изделие: Диван прямой

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Высота920 мм
  • Длина2570 мм
  • Глубина1050 мм
  • Механизмеврокнижка
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
  • Высота до сиденья440 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1500 мм
  • Короб для бельяесть

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